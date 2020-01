Ο Μπράιαντ έχασε τη ζωή του στα 42 του χρόνια, μαζί με την 13χρονη κόρη του Τζιάνα και άλλους επτά ανθρώπους, όταν από άγνωστη αιτία και ενώ επικρατούσε πυκνή ομίχλη συνετρίβη το ελικόπτερο στο οποίο επέβαιναν.

Αθλητές, προπονητές, διάσημοι από κάθε γωνιά του πλανήτη είπαν συγκλονισμένοι το δικό τους αντίο ενώ οι αναρίθμητοι θαυμαστές του συνέρρευσαν χθες το βράδυ έξω από την έδρα των Lakers του Λος Άντζελες με δάκρυα στα μάτια.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από τις ΗΠΑ, η πτώση του ελικοπτέρου που επέβαινε ο Κόμπι Μπράιαντ οφειλόταν στις καιρικές συνθήκες.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά το Αστυνομικό Τμήμα του Λος Άντζελες, είχε δοθεί οδηγία στις εναέριες δυνάμεις να μην πετάξουν το πρωί της 26ης Ιανουαρίου, εξαιτίας της έντονης ομιχλώδους κατάστασης που επικρατούσε.

Το flight tracker data έδειξε πως το ελικόπτερο του Κόμπι αντιμετώπισε για πρώτη φορά προβλήματα με τον καιρό, όταν ήταν πάνω από τον ζωολογικό κήπο του Λ.Α. και φέρεται να έκανε έξι φορές κύκλους σε πολύ χαμηλό υψόμετρο, περιμένοντας πιθανώς να καθαρίσει το τοπίο.

Ένα άτομο, που είναι κοντά στην έρευνα, είπε στο «ESPN» ως, το ελικόπτερο έκανε αριστερή στροφή στα 2.400 πόδια, πριν «βουτήξει» στο έδαφος. «Λίγες στιγμές πριν, ο πιλότος επικοινώνησε με τους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας, για να τους πει ότι άρχιζε να ανεβαίνει ψηλά, για να φύγει από το στρώμα των σύννεφων», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Το μοιραίο ελικόπτερο απογειώθηκε στις 09:06 από το αεροδρόμιο «John Wayne» του Orange County και η πρώτη κλήση στην Αστυνομία που καταγράφηκε για την πτώση έγινε στις 09:47.

Συγκλονίζει το βίντεο που δείχνει την πορεία του ελικοπτέρου που επέβαινε ο Κόμπι Μπράιαντ, η κόρη του και ακόμα επτά άτομα, ενώ ακούγονται και οι διάλογοι του πιλότου με τον πύργο ελέγχου.

Στα δέκα πρώτα δευτερόλεπτα του βίντεο φαίνονται οι έξι κύκλοι που έκανε το ελικόπτερο, ενώ γίνεται αντιληπτή η δυσκολία, λόγω της ομίχλης.

Λίγο πριν συντριβεί το ελικόπτερο με τα εννέα άτομα, ο πύργος ελέγχου τονίζει στον πιλότο πως πετάει χαμηλά και χάνεται η επικοινωνία.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς με μια απλή φωτογραφία και δυο καρδιές, αποχαιρέτησε με τον δικό του τρόπο τον μεγάλο Κόμπι Μπράιαντ και την κορούλα του, Τζιάνα Μαρία, που χάθηκαν στο δυστύχημα με το ελικόπτερο.

Ο Έλληνας τενίστας ανάρτησε μια φωτογραφία του Κόμπι με την κορούλα του, που βρίσκονται αγκαλιά ως άγγελοι πλέον, μπροστά στη μπασκέτα του Παραδείσου.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έσβησε το λογαριασμό του στο Twitter τη στιγμή που όλος ο κόσμος σχολιάζει τον τραγικό θάνατο του Κόμπι Μπράιαντ.

Μάλιστα, γίνεται γνωστό πως ο «Greek Freak» θα μείνει εκτός Μέσων Κοινής Δικτύωσης.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και ο προκάτοχός του Μπαράκ Ομπάμα δεν συμφωνούν και σε πολλά, αλλά ήταν ανάμεσα στους πρώτους ανθρώπους που εξέφρασαν τη θλίψη τους για τον θάνατο του Μπράιαντ.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έκανε λόγο για «φρικτή είδηση», σχολιάζοντας τον θάνατο του Κόμπι Μπράιαντ σε συντριβή ελικοπτέρου στην Καλιφόρνια.

«Είναι μια φρικτή είδηση», έγραψε στο Twitter ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος.

Μία «αδιανόητη μέρα» χαρακτήρισε τη σημερινή ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, Μπαράκ Ομπάμα, αναφερόμενος στην τραγική απώλεια του βετεράνου σταρ του NBA, Κόμπι Μπράιαντ και της 13χρονης κόρης του μετά από πτώση ελικοπτέρου.

Ο Μπαράκ Ομπάμα χαρακτήρισε μύθο στο γήπεδο τον Κόμπε Μπράιαντ και «σπαρακτική» την απώλεια της Τζιάνα.

«Ο Κόμπι ήταν μύθος στο γήπεδο και μόλις είχε ξεκινήσει κάτι που θα ήταν εξίσου σημαντική πράξη. Η απώλεια της Gianna είναι ακόμη πιο σπαρακτική για εμάς ως γονείς. Η Michelle και εγώ στέλνουμε αγάπη και προσευχές στη Vanessa και ολόκληρη την οικογένεια Bryant σε μια αδιανόητη μέρα».

