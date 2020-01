Ο Μπράιαντ έχασε τη ζωή του στα 42 του χρόνια, μαζί με την 13χρονη κόρη του Τζιάνα και άλλους επτά ανθρώπους, όταν από άγνωστη αιτία και ενώ επικρατούσε πυκνή ομίχλη συνετρίβη το ελικόπτερο στο οποίο επέβαιναν.

Το BBC News σε ένα από τα βίντεο που προέβαλε για το θάνατο του Μπράιαντ έδειξε πλάνα του Λεμπρόν Τζέιμς που αγωνίζεται επίσης στους Lakers.

Βλέποντας τη γκάφα του BBC τηλεθεατές εξοργίστηκαν με αποτέλεσμα εκπρόσωπος να ζητήσει συγγνώμη.

«Στην αποψινή κάλυψη του θανάτου του Κόμπι Μπράιαντ στο BBC News at Ten χρησιμοποιήσαμε κατά λάθος εικόνες του Λεμπρον Τζέιμς σε ένα τμήμα του ρεπορτάζ. Ζητούμε συγγνώμη γι' αυτό το ανθρώπινο λάθος, το οποίο ήταν κάτω από τα συνήθη στάνταρντ του προγράμματος», ανέφερε εκπρόσωπος του BBC.

Βίντεο ντοκουμέντο έδειξε την πορεία του ελικοπτέρου που επέβαινε ο Μπράιαντ ενώ ακούγονται και οι διάλογοι του πιλότου με τον πύργο ελέγχου.

Αθλητές, προπονητές, διάσημοι από κάθε γωνιά του πλανήτη είπαν συγκλονισμένοι το δικό τους αντίο ενώ οι αναρίθμητοι θαυμαστές του συνέρρευσαν χθες το βράδυ έξω από την έδρα των Lakers του Λος Άντζελες με δάκρυα στα μάτια



In tonight’s coverage of the death of Kobe Bryant on #BBCNewsTen we mistakenly used pictures of LeBron James in one section of the report. We apologise for this human error which fell below our usual standards on the programme.

— Paul Royall (@paulroyall) January 26, 2020