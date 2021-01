ΔΙΕΘΝΗ

Η Βόρλεϊ, της οποίας το πραγματικό όνομα είναι Έμμα Μπέντον-Χιουζ, είναι σύντροφος του συμπροέδρου της Γουέστ Χαμ Ντέιβιντ Σάλιβαν και έχει παραβρεθεί πολλές φορές στο στάδιο του Λονδίνου να παρακολουθεί τα «σφυριά».

Τώρα, έχει αναλάβει τον ρόλο της γενικής διευθύντριας στην ομάδα που είναι στη 10η θέση της κατάταξης της Πρέμιερ Λιγκ.

Η 55χρονη Βόρλεϊ έχει στο ενεργητικό της αρκετές γυμνές και ημίγυμνες φωτογραφίσεις, ενώ συμμετείχε σε μια σειρά ταινιών για ενήλικες στα τέλη της δεκαετίας του '90 και στις αρχές της δεκαετίας του 2000.

Για την ακρίβεια, πρωταγωνίστησε σε ταινίες όπως «Lesbian Nurses», «Electric Blue: Nude Wives - Private Parts» and «Naked Neighbours», ενώ σκηνοθέτησε έργα σαν τα «Horny Housewives on the Job» και «Sex Mad Secretaries».

Ο αδελφός της, Τζόνι Τρανκ, βοήθησε στη δημιουργία του fan club της, το οποίο σε ένα σημείο ξεπέρασε τα 19.000 μέλη. Σε ένα κομμάτι στους Times, ο Τρανκ εξήγησε ότι η αδελφή του στράφηκε στη βιομηχανία πορνό, όταν ο πρώτος σύζυγός της την άφησε και αντιμετώπισε οικονομικές δυσκολίες.

«Η αδελφή μου λαχταρούσε κρυφά να είναι μοντέλο», είπε. «Η Έμμα είδε τη βιομηχανία του γκλάμουρ ως επιχειρηματική ευκαιρία και αυτό λειτούργησε. Μετά από έξι μήνες με ρώτησε αν ήθελα να βοηθήσω με το fan club της. Αρχικά, ήταν μια περίεργη εμπειρία, αλλά σύντομα τη συνήθισε. Είχε αυτή την εκπληκτική ικανότητα να αλλάζει χαρακτήρες. Μπροστά από την κάμερα, έφευγε η Έμμα και υπήρχε μόνο η Ιβ Βόρλεϊ. Ποτέ δεν έμαθα πόσα πληρώθηκε. Αρκεί να πω ότι μετακόμισε από το διαμέρισμά της στο Γκρέιβσαντ σε κάτι που θύμιζε σπίτι των συζύγων ποδοσφαιριστών αρκετά γρήγορα», αποκάλυψε ο Τρανκ.

Μιλώντας για την καριέρα της στη βιομηχανία ψυχαγωγίας ενηλίκων, η Μπέντον-Χιουζ είπε: «Όταν ο σύζυγός μου με άφησε, έμεινα με ένα κουτί από χαρτόνι γεμάτο ρούχα και ένα κρεβάτι. Ορκίστηκα ότι ποτέ δεν θα βασιστώ σε έναν άνθρωπο ξανά και το έχω τηρήσει. Απολαμβάνω το να μπορώ να βοηθάω την οικογένειά μου.»

Διόλου τυχαία, η βιομηχανία ψυχαγωγίας ενηλίκων είναι ο τομέας, στον οποίο ο Σάλιβαν, σύντροφος της Μπέντον-Χιουζ, έφτιαξε την περιουσία του, η οποία αυτή τη στιγμή εκτιμάται σε 1,1 δισ. λίρες. Επιπλέον, διαθέτει και ένα τεράστιο χαρτοφυλάκιο ακινήτων.