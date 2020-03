Ο ιδιοκτήτης του Ολυμπιακού, Βαγγέλης Μαρινάκης, με προσωπική δήλωση έκανε γνωστό το μεσημέρι της Τρίτης (10/3) πως βρέθηκε θετικός στον κοροναϊό. Αμέσως σήμανε συναγερμός τόσο στην Ελλάδα και στον Ολυμπιακό όσο και στην Αγγλία τόσο στο Νότιγχαμ όσο και στο Λονδίνο όπου βρισκόταν τις τελευταίες ημέρες ο ιδιοκτήτης των «ερυθρόλευκων».

Οπως ήταν λογικό το ποδοσφαιρικό τμήμα του Ολυμπιακού παρέμεινε στις εγκαταστάσεις του Ρέντη για να υποβληθεί σε τεστ για τον κοροναϊό. Τα αποτελέσματα έγιναν γνωστά και το πρωί της Τετάρτης (11/3) ο Ολυμπιακός με επίσημη ανακοίνωσή του τα έκανε γνωστά.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ενημερώνει πως μετά τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις που υποβλήθηκαν όλα τα μέλη του ποδοσφαιρικού τμήματος, τα διοικητικά στελέχη και το προσωπικό, τα τεστ βγήκαν όλα​ αρνητικά για τον ιό COVID-19»

Αυτό το είχε προαναγγείλει και ο Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων του συλλόγου, Κώστας Βερνίκος, ανακοίνωσε πως όλα τα μέλη των Πειραιωτών βρέθηκαν αρνητικοί στον κοροναϊό.

Dear All,

With great pleasure I announce to you, that the results of the test for COVID-19, for all players, staff and officers of Olympiacos FC are *NEGATIVE*

— kostas.Vernikos (@KVernikos) March 11, 2020