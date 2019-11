ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Με την αγορά των pick up στις ΗΠΑ να μετρά το 2018 πάνω από 3.000.000 ταξινομήσεις, από τις οποίες οι 2.450.000 περίπου αφορούν τα πενταθέσια με διπλή καμπίνα, δεν είναι να απορεί κανείς που μικρές start up εταιρείες αλλά και οι big three του Ντιτρόιτ (GM, Ford και FCA), βλέπουν το ηλεκτρικό τους μέλλον με… καρότσα. Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Reuters οκτώ κατασκευαστές στις ΗΠΑ ετοιμάζουν ηλεκτρικά ημιφορτηγά έως το 2022, ακριβώς όπως έκανε η Tesla με το Cybertruck. Παρότι μάλιστα η τελευταία πλειοδότησε σε φουτουριστική σχεδίαση και επιδόσεις, δεν είναι η μόνη που προσπαθεί να προβοκάρει το κοινό.

Δείτε για παράδειγμα τη Neuron EV, που ιδρύθηκε το 2017 με έδρα στην Καλιφόρνια και σκοπό έχει να κατασκευάζει πλήρως ηλεκτρικά επαγγελματικά οχήματα. Μέχρι σήμερα δεν έχει κάτι σε παραγωγή, αλλά πολύ πρόσφατα παρουσίασε στην International Import Expo (CIIE) στη Σαγκάη, το pickup T.One. Οι εκπρόσωποι της εταιρείας δήλωσαν ότι επέλεξαν την Κίνα για να κάνουν το ντεμπούτο τους, επειδή αυτή είναι η μεγαλύτερη αγορά για ηλεκτρικά οχήματα και η έκθεση CIIE είναι η μεγαλύτερη παγκοσμίως για τα αντίστοιχα επαγγελματικά.

Το όχημα της Neuron EV είναι πραγματικά εξωγήινο, τόσο όσον αφορά στο αμάξωμα όσο και στο εσωτερικό. Όπως μπορείτε να δείτε στις σχετικές εικόνες, οι διαμορφώσεις της καμπίνας των επιβατών μπορούν να είναι από φουτουριστική και εξαιρετικά πολυτελή και άνετη τριθέσια, έως πρακτική και πολυμορφική εξαθέσια. Αντίστοιχα, επιμηκύνεται ή συρρικνώνεται ο χώρος φόρτωσης, ο οποίος προσφέρεται με κάλυμμα ή χωρίς. Σε όλες τις περιπτώσεις η Neuron EV χρησιμοποιεί για το pickup T.One ένα πλαίσιο, πάνω στο οποίο μπαίνει η υπερκατασκευή του αμαξώματος. Αντίθετα με τα υφιστάμενα pick up το πλαίσιο αυτό δεν είναι τύπου «σκάλας» σωληνωτό, αλλά αυτοφερόμενο με τις μπαταρίες να αποτελούν τμήμα του.

Σε αντίθεση με το Cybetruck της Tesla το Τ.One δεν προβάλλει ως πλεονέκτημα τις ικανότητες θωράκισης και αντοχής που προσφέρει, ενώ και τα τεχνικά του χαρακτηριστικά είναι ακόμα ασαφή. Για παράδειγμα δεν είναι ξεκάθαρο αν θα είναι ένα ηλεκτρικό όχημα μπαταρίας ή κυψελών καυσίμου με υδρογόνο. Το μόνο που σίγουρα γνωρίζουμε είναι ότι θα είναι ηλεκτρικό και ότι η παραγωγή του δεν θα ξεκινήσει πριν το 2022.