ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η έμπρακτη έκφραση της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης των επιχειρήσεων Σαρακάκη εκφράζεται με τη δυνατότητα που προσφέρει στην πολιτεία, για δωρεάν χρήση πολλών επαγγελματικών και επιβατικών αυτοκινήτων.

Πιο συγκεκριμένα, η διοίκηση του ομίλου επιχειρήσεων Σαρακάκη θέτει άμεσα στη διάθεση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας:

1 λεωφορείο Volvo Irizar 51 θέσεων και

1 Volvo FH16 τράκτορα 600 ίππων, με δυνατότητα έλξης μεικτού φορτίου 40 τόνων

Παράλληλα, ο όμιλος διαθέτει στον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) μια πλειάδα επιβατικών αυτοκινήτων Honda και Mitsubishi, καθώς και δίκυκλα Honda, για την διευκόλυνση των μετακινήσεων των κινητών συνεργείων δειγματοληψίας που θα συγκροτηθούν στο προσεχές διάστημα σε όλη την Ελλάδα.



Μεταξύ άλλων ο όμιλος επιχειρήσεων Σαρακάκη εκπροσωπεί εδώ και δεκαετίες τις Honda Motor Co. Ltd και Mitsubishi Motors Corporation.



Ο όμιλος επιχειρήσεων Σαρακάκη

Με 98 χρόνια λειτουργίας, οι επιχειρήσεις Σαρακάκη συνθέτουν έναν από τους παλαιότερους και μεγαλύτερους ομίλους κατασκευής, αντιπροσώπευσης και εμπορίας οχημάτων στη χώρα μας. Σήμερα ο όμιλος δραστηριοποιείται στην εισαγωγή και διανομή αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών, φορτηγών, λεωφορείων και μηχανημάτων. Μεταξύ άλλων, εκπροσωπεί εδώ και δεκαετίες τις Honda Motor Co. Ltd, Mitsubishi Motors Corporation, Volvo, Komatsu Ltd. Και Massey Ferguson.

Ο δεύτερος όμιλος που προσφέρει βοήθεια

Αξίζει να αναφερθεί ότι σε παγκόσμιο επίπεδο έχουν στρατευτεί στη μάχη κατά του κορονοϊού πολλές βιομηχανίες κατασκευής αυτοκινήτων. Ευτυχώς, σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία βλέπουμε και στη χώρα μας, σε επίπεδο αντιπροσώπων φυσικά, να δημιουργείται ένα ντόμινο αλληλεγγύης και προσφοράς. Το πρώτο βήμα πραγματοποιήθηκε από την Kosmocar, επίσημο εισαγωγέα των Volkswagen, Audi, Skoda, Bentley και Ducati στην Ελλάδα και πλέον προστίθεται και ο όμιλος επιχειρήσεων Σαρακάκη.

Από την πλευρά μας ελπίζουμε να συνεχίσει αυτή η πρακτική και να βρει πολλούς ακόμα μιμητές.