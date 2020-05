ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Χάρη στο πρόγραμμα Restarts You, αυτή είναι η καλύτερη περίοδος για την αγορά ενός καινούριου Fiat.

Με όφελος που φτάνει έως τις 4.000 ευρώ και προνομιακό πρόγραμμα χρηματοδότησης με πρώτη δόση το 2021, η Fiat δίνει τη λύση σε όσους χρειάζονται άμεσα ένα αυτοκίνητο, αλλά ταυτόχρονα νοιώθουν ανασφάλεια για το μέλλον.

Τα κίνητρα είναι πολλά, καθώς πλέον η γκάμα μοντέλων της Fiat ξεκινά τώρα από τις 9.990 ευρώ, προσφέροντας επιλογές που ξεχωρίζουν για την πρακτικότητα τους, το εξαιρετικό value for money και βέβαια το αξεπέραστο Ιταλικό στιλ. Το Fiat Restarts You αφορά σε όλα τα μοντέλα της μάρκας, τα οποία επιπλέον είναι ετοιμοπαράδοτα έτσι ώστε οι ενδιαφερόμενοι να μπορούν να τα αποκτήσουν άμεσα.



Tο Fiat Panda 1.2 είναι πλέον διαθέσιμο με 9.990 ευρώ, πέντε χρόνια εγγύηση και χρηματοδότηση με πρώτη δόση το 2021.



Πέρα από τις σημαντικές μειώσεις στις τιμές, το σημαντικότερο ίσως πλεονέκτημα του προγράμματος Fiat Restarts You βρίσκεται στη δυνατότητα που προσφέρει ώστε να ξεκινήσει η αποπληρωμή του αυτοκινήτου από το 2021. Με αυτό τον τρόπο, είναι δυνατή σήμερα η απόκτηση του αυτοκινήτου που επιθυμεί κανείς, εξασφαλίζοντας παράλληλα ένα σημαντικό χρονικό διάστημα χάριτος. Το συγκεκριμένο χρηματοδοτικό πρόγραμμα είναι διαθέσιμο για όλα τα μοντέλα της Fiat και προσφέρεται μέσω της FCA Bank.

Ενδεικτικά μέσω του Fiat Restarts You, το Fiat Panda 1.2 είναι πλέον διαθέσιμο με 9.990 ευρώ, το νέο Fiat 500 Hybrid με 12.200 ευρώ, το Fiat Tipo με 12.490 ευρώ και το Fiat 500X με τον προηγμένο κινητήρα Turbo FireFly με 16.990 ευρώ.



Το συμπαγές SUV Fiat 500X με τον προηγμένο κινητήρα Turbo FireFly, μπορεί να γίνει δικό σας με μόλις 16.990 ευρώ.



Ταυτόχρονα με τις πρωτοποριακές και εξαιρετικά συμφέρουσες λύσεις αγοράς, η Fiat προσφέρει και ένα εξαιρετικό πρόγραμμα εγγύησης, που καθιστά κάθε μοντέλο της το ιδανικό αυτοκίνητο για μακροχρόνια χρήση χωρίς άγχος. Συγκεκριμένα προσφέρει όλα τα μοντέλα της με 5ετη εργοστασιακή εγγύηση για 200.000χλμ., αλλά και 5ετη κάλυψη οδικής βοήθειας.