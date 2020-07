ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η σχέση κάθε οδηγού με τη μάρκα του αυτοκινήτου που επιλέγει δεν τελειώνει με την αγορά του. Αντίθετα τη στιγμή αυτή ξεκινά ένας μακροχρόνιος δεσμός, εξαιρετικά σημαντικός για τη διατήρηση της πιστότητας στη μάρκα ή όχι.

Η νέα εποχή της αυτοκίνησης χαρακτηρίζεται από εξαιρετικά στο σύνολό τους οχήματα, οπότε η αξία της ποιότητας των υπηρεσιών μετά την πώληση αποκτά ολοένα μεγαλύτερη βαρύτητα στη συνολική ικανοποίηση που αντιλαμβάνεται ο οδηγός από το αυτοκίνητό του.

Με αυτά τα δεδομένα, η Kosmocar-Volkswagen προσφέρει στη χώρα μας ένα νέο σύνολο υπηρεσιών που εντάσσονται στο πρόγραμμα Volkswagen MORE for you, σε επίπεδο after aales αυτή τη φορά, που στόχο έχει να προσφέρει απόλυτη ικανοποίηση και ευκολία στους πελάτες της.

Συγκεκριμένα, στη διάθεση των κατόχων μοντέλων της Volkswagen είναι άμεσα οι εξής υπηρεσίες, στο δίκτυο εξουσιοδοτημένων συνεργατών service της Kosmocar:

Pick-up & Delivery. Παραλαβή για το service και επιστροφή του οχήματος στο χώρο που θα υποδείξει ο πελάτης.

MyServiceNow: Προγραμματισμός ραντεβού για service σε πραγματικό χρόνο και ενημέρωση για την αξία του online, από την ευκολία του υπολογιστή ή του κινητού τηλεφώνου, με λίγα μόλις κλικ.

Online Service: Online ενημέρωση για τις επιπλέον εργασίες που ενδεχομένως να προκύψουν κατά τον έλεγχο στο συνεργείο και δυνατότητα παροχής σχετικής έγκρισης.

Φροντίδα Clean Plus: Απολύμανση του συστήματος κλιματισμού, τοποθέτηση φίλτρου ενεργού άνθρακα και δωρεάν έλεγχος βασικών σημείων.

Κοινός παρονομαστής και των τεσσάρων υπηρεσιών είναι η ασφάλεια, η κορυφαία εξυπηρέτηση, η άνεση και η ευκολία την οποία η Kosmocar-Volkswagen θέλει να προσφέρει σε όλους τους πελάτες της. Οι υπηρεσίες αυτές είναι ήδη διαθέσιμες σε όλο το δίκτυο Εξουσιοδοτημένων Συνεργατών Service Volkswagen της Kosmocar, σε όλη την Ελλάδα.