Μια απρόσμενη και αρκετά εκτεταμένη εκδήλωση πυρκαγιάς στο μονοθέσιο της Alfa Romeo, σταμάτησε τη διαδικασία των δεύτερων ελεύθερων δοκιμών στο τελευταίο Γκραν Πρι της χρονιάς, που εξελίσσεται στην πίστα του Yas Island στο Άμπου Ντάμπι.

Ο παγκόσμιος πρωταθλητής, Φιλανδός Κίμι Ραϊκόνεν, πιλότος της Alfa Romeo βγήκε χωρίς πρόβλημα από το μονοθέσιο και δεν αντιμετωπίζει κάποια εγκαύματα ή τραύματα, σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία.

Η δεύτερη περίοδος δοκιμών ξεκίνησε στις 15:00 ώρα Ελλάδας και την ώρα που ο Ραϊκόνεν εκτελούσε γύρους προσομοίωσης αγώνα, η Alfa Romeo του τυλίχτηκε στις φλόγες, με αποτέλεσμα να διακοπεί για 10 λεπτά η διαδικασία ώσπου να ανακτηθεί το μονοθέσιο.

Ο Φιλανδός πιλότος εγκατέλειψε χωρίς πρόβλημα και με απόλυτη ασφάλεια το αυτοκίνητο, το οποίο η ομάδα εξετάζει ήδη για να εντοπίσει τη βλάβη που προκάλεσε την εκδήλωση της πυρκαγιάς.

Για την ιστορία να αναφέρουμε ότι στη δεύτερη περίοδο των δοκιμών κυρίαρχες σε χρόνους ήταν οι Mercedes των Μπότας και Χάμιλτον, με τον δεύτερο -και ήδη παγκόσμιο πρωταθλητή για το 2020- να επανέρχεται μετά από καραντίνα δύο εβδομάδων λόγω κορονοϊού.

Η δράση του τελευταίου αγώνα της χρονιάς συνεχίζεται αύριο Σάββατο 12 Δεκεμβρίου στις 12:00 ώρα Ελλάδας με την τρίτη περίοδο των ελεύθερων δοκιμών και στη συνέχεια τις κατατακτήριες, στις 15:00

Ο αγώνας θα μεταδοθεί την Κυραική 13 Δεκεμβρίου στις 15:10 live τόσο από την ελεύθερη συχνότητα της EΡΤ Sports όσο και από τη συνδρομητική Cosmote, στο κανάλι Sport 5 HD, τις παρακάτω ημέρες και ώρες Ελλάδας.

Flames from the back of Kimi Raikkonen's car brought a temporary halt to FP2 #AbuDhabiGP ?￰゚ヌᆰ #F1 pic.twitter.com/cY1qi7Cr6d

— Formula 1 (@F1) December 11, 2020