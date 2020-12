ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Ημερολόγια

Φυσικά, όπως κάθε χρόνο, η εταιρεία McKlein, έχει ετοιμάσει μία σειρά από ημερολόγια για κάθε γούστο! Οι φωτογραφίες είναι εντυπωσιακές, η ποιότητα εκτύπωσης κορυφαία, το layout ελκυστικό, η δε θεματολογία, τι άλλο από ενδιαφέροντα γεγονότα από τον χώρο του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Ξεχωρίζει το διάσημο McKlein Rally 2021 – The Wider View (διάστ. 95x48 εκ.), με 25 σελίδες στις οποίες παρουσιάζονται οι εντυπωσιακότερες εικόνες από το WRC της χρονιάς που πέρασε.

Επίσης, ιδιαίτερου ενδιαφέροντος είναι το Motorsport Classic 2021 (διάστ. 67x48 εκ.) με μοναδικές φωτογραφίες από διάφορους αγώνες αυτοκινήτου των δεκαετιών ’60, ’60, και ’70, ενώ η τριλογία συνεχίζεται με το 2021 Desktop Rally Calendar (11,5x13,5 εκ.) με τον μήνα χωρισμένο σε δύο 15-ήμερα, με τις σύγχρονες φωτογραφίες, να εναλλάσσονται με retro!

Βιβλία

Για όσους αναζητείτε βιβλία με σπάνιες πληροφορίες, τεκμηρίωση, ιστορίες, στατιστική αλλά και φωτογραφική πληρότητα, σας προτείνουμε να επισκεφτείτε τον ηλεκτρονικό κατάλογο των εκδόσεων McKlein, όπου θα βρείτε μία εντυπωσιακή και συνάμα σπάνια συλλογή από βιβλία που περικλείουν στον φροντισμένες σελίδες πλήθος πληροφοριών, στατιστικές, κλπ, αλλά και πλούσιο ανέκδοτο φωτογραφικό υλικό!

Δώστε ιδιαίτερη σημασία για το βιβλίο που μας κοινωνεί τον υπέροχο κόσμο του θρυλικού αγώνα Targa Florio! Επίσης, πλέον υπάρχει μία σπάνια έκδοση για το Group 2, τον Henri Toivonen, όπως και μεταξύ άλλων τα «Group 4 – From Stratos to Quattro» και καλύπτει την περίοδο από το 1973 έως το 1982 και «Group B - The rise and fall of rallying’s wildest cars» καλύπτει την περίοδο 1983 έως και 1986, όταν και μεγαλούργησαν τα θηριώδη αυτοκίνητα της Ομάδας Β.

Φέτος στην συλλογή έχουμε μεταξύ άλλων νέων εκδόσεων, τα βιβλία «Rallying 2020» με εντυπωσιακή φωτογραφική απεικόνιση της σεζόν που μόλις ολοκληρώθηκε, το «Group A», το βιβλίο-εγκυκλοπαίδεια «Ford Escort», την βιογραφία του Jichen Rindt, την εντυπωσιακή πενταετία της Formula 1 «Grand Prix 1961-1965» και πάρα πολλά άλλα, σε καλαίσθητα δεσίματα και με σπάνιας αξίας φωτογραφίες!

Στην Ελλάδα

Ημερολόγια τοίχου, επιτραπέζια, αλλά και τα βιβλία και θεματικά αφιερώματα από τον χώρο της αγωνιστικής αυτοκίνησης των εκδόσεων McKlein Publishing, μπορείτε τώρα να τα βρείτε ή να τα παραγγείλετε στο κατάστημα μοντελισμού TAG Models, του Κώστα Ζωτιάδη, Βρυούλων 18, Νέα Φιλαδέλφεια, ΤΘ. 14341. Τηλ.: 210 2584380. Fax: 210 2533533, www.tagmodels.gr, E-mail: info@tagmodels.gr.