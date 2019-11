READER'S CHOICE

Η νέα GLC αντικατοπτρίζει εμφατικά την αίσθηση κυριαρχίας ενός SUV. Χωρίς να φλυαρεί σχεδιαστικά και αισθητικά, παρουσιάζεται πιο δυναμική από ποτέ άλλοτε, αποπνέοντας πολυτέλεια και κομψότητα υψηλού επιπέδου.

Εντοπίζοντας τις λεπτομέρειες, η μάσκα εμπρός, το κάτω μέρος του προφυλακτήρα και οι προβολείς έχουν νέο σχήμα, ενώ στον βασικό εξοπλισμό περιλαμβάνονται φώτα τεχνολογίας LED High Performance. Στο πίσω μέρος τα νέα στοιχεία αφορούν στη νέα σχεδίαση του προφυλακτήρα, στις απολήξεις του συστήματος εξαγωγής καυσαερίων και στα επίπεδα φώτα τεχνολογίας LED, που πλέον περιλαμβάνονται στο βασικό εξοπλισμό.

Νέα χρώματα, τροχοί νέας σχεδίασης και ένα εντυπωσιακό εσωτερικό με υπερσύγχρονο ψηφιακό πίνακα οργάνων και σύστημα πολυμέσων MBUX, εγγυώνται μια νέα διάσταση απόλαυσης της οδήγησης και των μετακινήσεων για όλους τους επιβάτες.

Τεχνολογία που δεν αντιγράφεται

Η νέα GLC δείχνει το δρόμο του μέλλοντος σε όλα τα SUV. Η κυριαρχική της αισθητική συμπορεύεται με ένα απίστευτα υψηλό τεχνολογικό επίπεδο, το οποίο κανείς ανταγωνιστής δεν μπορεί να προσεγγίσει. Τόσο στα μηχανικά της μέρη, όσο και στις ψηφιακά της συστήματα, η νέα Mercedes GLC δεν έχει αντίπαλο.

Στην πρώτη γραμμή της πρωτοπορίας βρίσκονται οι βενζινοκινητήρες turbo με το υβριδικό σύστημα EQ Boost. Διαθέτουν μεγαλύτερη ροπή για δυναμικές επιδόσεις και μειωμένη κατανάλωση καυσίμου. Συνολικά διατίθενται έξι κινητήρες βενζίνης με ισχύ από 197 έως και 510 ίππους. Επίσης έξι κινητήρες diesel με ισχύ από 163 έως και 330 ίππους, οι οποίοι πληρούν το πλέον αυστηρό πρότυπο εκπομπών καυσαερίων Euro 6d-TEMP. Όλοι οι κινητήρες συνδυάζονται με αυτόματο κιβώτιο 9 σχέσεων.

Η μετάδοση της κίνησης μπορεί προαιρετικά να πραγματοποιείται σε όλους τους τροχούς μέσω της βελτιωμένης, μόνιμης τετρακίνησης της Mercedes-Benz με την ονομασία 4MATIC, για εξαιρετικές επιδόσεις εκτός δρόμου και βέλτιστη πρόσφυση. Το σύστημα τετρακίνησης είναι πάντα ενεργό και δεν απαιτεί χρόνο αντίδρασης, με αποτέλεσμα να προσαρμόζεται σε πραγματικό χρόνο στις απαιτήσεις, χωρίς την παρέμβαση του οδηγού.

Χωρίς προηγούμενο είναι και η τεχνολογία των αναρτήσεων της GLC, καθώς εκτός από τη βασική διαμόρφωση με πολλαπλούς συνδέσμους στους πίσω τροχούς, υπάρχει η δυνατότητα εξοπλισμού με το προηγμένο σύστημα απόσβεσης AIR BODY CONTROL, που εξασφαλίζει συνεχή ρύθμιση της απόσβεσης σε κάθε τροχό και προσαρμόζεται αυτόματα σε διάφορες καταστάσεις φορτίου. Επίσης υπάρχει διαθέσιμο το σύστημα DYNAMIC BODY CONTROL, δηλαδή μια ανάρτηση με αμορτισέρ μεταβαλλόμενης απόσβεσης και τρία προγράμματα λειτουργίας.

Ο οδηγός έχει στη διάθεσή του DYNAMIC SELECT, δηλαδή προγράμματα οδήγησης τα οποία αλλάζουν τα χαρακτηριστικά λειτουργίας του κινητήρα, του κιβωτίου ταχυτήτων, της ανάρτησης και του συστήματος διεύθυνσης, προσαρμόζοντας όλα τα παραπάνω σε διαφορετικές ανάγκες απόδοσης: Δυναμική οδήγηση στον πρόγραμμα Sport, χαλαρή οδήγηση στο πρόγραμμα Comfort ή ιδιαίτερα οικονομική οδήγηση στο πρόγραμμα ECO –ενώ υπάρχει και το Individual, για εξατομικευμένες ρυθμίσεις.

Ασφάλεια από το μέλλον της αυτόνομης οδήγησης

Εκτός από κορυφαία παθητική ασφάλεια, η οποία εξασφαλίζεται από το στιβαρό αμάξωμα, την πλειάδα των αερόσακων και την εξαιρετική λειτουργία όλων των συστημάτων συγκράτησης των επιβατών, η νέα GLC είναι φορέας μιας εντυπωσιακής γκάμας συστημάτων υποβοήθησης της οδήγησης, που δημιουργούν ένα προηγμένο περιβάλλον αυτόνομης οδήγησης επιπέδου 2. Ο δρόμος προς το μέλλον είναι γεμάτος αυτοπεποίθηση για τον οδηγό, όσο δύσκολες και αν είναι συνθήκες στις οποίες καλείται να κινηθεί. Χάρη στα συστήματα του Mercedes-Benz Intelligent Drive, ο οδηγός έχει πολύτιμη βοήθεια στην προσαρμογή της ταχύτητας, στη διεύθυνση, στην αλλαγή λωρίδας και σε περίπτωση κινδύνου σύγκρουσης. Πιο συγκεκριμένα, το Mercedes-Benz Intelligent Drive μπορεί να ενσωματώνει ενεργό σύστημα υποβοήθησης απόστασης DISTRONIC, υποβοήθηση τήρησης ορίων ταχύτητας, υποβοήθηση διεύθυνσης, υποβοήθηση αλλαγής λωρίδας, υποβοήθηση ακινητοποίησης έκτακτης ανάγκης με λειτουργία SOS, υποβοήθηση πέδησης, αυτόματη πέδηση έκτακτης ανάγκης σε μποτιλιάρισμα, αυτόματη πέδηση σε διασταυρώσεις, υποβοήθηση ελιγμών αποφυγής ατυχήματος, υποβοήθηση διατήρησης λωρίδας κυκλοφορίας στον αυτοκινητόδρομο, υποβοήθηση ορατότητας νεκρής γωνίας καθρεφτών, υποβοήθησης σταθεροποίησης ρυμουλκούμενου σε ελιγμούς και το σύστημα PRE-SAFE® PLUS.

Ταυτόχρονα με την κορυφαία ασφάλεια, τα αυτόματα συστήματα υποβοήθησης της οδήγησης στη νέα GLC έχουν ως στόχο την άνεση και την ευκολία του οδηγού, ακόμα και μέσα στην πόλη. Έτσι, διατίθενται συστήματα αυτόματης στάθμευσης και κάμερα όπισθεν με δυνατότητα εποπτικής ορατότητας του αμαξώματος, 360 μοιρών.

Πάντα σε επαφή με οδηγό και επιβάτες

Το ιδιαίτερα άνετο και ευρύχωρο εσωτερικό της νέας Mercedes – Benz GLC προσφέρει ένα κορυφαίο περιβάλλον μετακίνησης. Ταυτόχρονα όμως, κρατά τον οδηγό και τους επιβάτες σε απόλυτη επαφή με τον κόσμο, μέσω της τεχνολογίας αιχμής στα συστήματα πολυμέσων που ενσωματώνει. Ο οδηγός έχει στη διάθεσή του ένα νέο ψηφιακό πίνακα οργάνων με πολλές δυνατότητες διαμόρφωσης και προαιρετικά head up display, ώστε να μην αποσπά ποτέ την προσοχή του από το δρόμο.

Τα νέα συστήματα πολυμέσων επιτρέπουν την πλήρη ενσωμάτωση smartphone, ενώ το κορυφαίο MBUX καταλαβαίνει κάθε λέξη του οδηγού και των επιβατών, επικοινωνεί μαζί τους και ρυθμίζει τα πάντα με φωνητικές εντολές –πλέον των δυνατοτήτων χειρισμού μέσω touch pad, αφής και χειρονομιών. Ο συνδυασμός υπηρεσιών Mercedes me connect και συστήματος πλοήγησης με σκληρό δίσκο διευκολύνει ακόμα περισσότερο την καθημερινότητα. Η μονάδα επικοινωνίας (LTE) και η υπηρεσία Live Traffic Information στο σύστημα πλοήγησης με σκληρό δίσκο, παρέχει διευρυμένες υπηρεσίες πλοήγησης όπως προσαρμογή της διαδρομής ανάλογα με τις καιρικές ή τις κυκλοφοριακές συνθήκες και ενημέρωση του οδηγού σχετική με τη διαδρομή, όπως τιμές πρατηρίων καυσίμων ή διαθέσιμες θέσεις στάθμευσης στον προορισμό.

Ο οδηγός της νέας GLC έχει επίσης στη διάθεσή του ένα ολόκληρο ψηφιακό οικοσύστημα. Με μια απλή εγγραφή στο Mercedes me Portal, αποκτά πρόσβαση στο Mercedes me connect εξασφαλίζοντας δωρεάν χρήση on line υπηρεσιών για τρία χρόνια. Μέσα από αυτή την υπηρεσία, το smartphone του οδηγού μεταβάλλεται σε ένα κέντρο ελέγχου της GLC και επικοινωνίας τόσο με το αυτοκίνητο, όσο και με εξειδικευμένες υπηρεσίες της Mercedes – Benz.

Ένα βήμα σε ένα συναρπαστικό νέο κόσμο οδήγησης

Η νέα Mercedes – Benz GLC αποτελεί την επιτομή της τεχνολογικής πρωτοπορίας στην κατηγορία των μεσαίων SUV πολυτελείας. Τα μοναδικά χαρακτηριστικά της επιτρέπουν να προσφέρει εκλεπτυσμένη αισθητική με έντονη προσωπικότητα, δυναμική απόδοση, υψηλό κύρος, μοναδική άνεση, κορυφαία ασφάλεια και φυσικά τη σιγουριά και την αξιοπιστία που μόνο η γερμανική τεχνολογία μπορεί να προσφέρει. Η GLC είναι το SUV από το μέλλον, που μπορεί να αποκτηθεί σήμερα.