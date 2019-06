Μια γερμανική εταιρεία όμως σχεδιάζει να το κάνει πραγματικότητα μέσα στα επόμενα έξι χρόνια.

Η εταιρεία Lilium παρουσίασε το πενταθέσιο πρωτότυπο αεροπορικό ταξί της. Το Lilium Jet, το οποίο πραγματοποίησε την πρώτη του πτήσητον Μάιο, αποτελεί μέρος μιας ιπτάμενης υπηρεσίας ταξί που βασίζεται σε μια εφαρμογή που η εταιρεία αναμένει ότι θα είναι «πλήρως λειτουργική σε διάφορες πόλεις ανά τον κόσμο μέχρι το 2025».

Introducing the Lilium Jet. The world’s first all-electric, jet-powered five-seater air taxi.

See the full film here: https://t.co/jy4BdyPNqV

Far away has #NeverBeenCloser pic.twitter.com/YDNjYU4FRO

— Lilium (@Lilium) May 16, 2019