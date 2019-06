Τώρα, πολλά από αυτά τα αεροπλάνα βρέθηκαν να σταθμεύουν στο χώρο στάθμευσης αυτοκινήτων των εργαζομένων, καθώς τα υπόστεγα και οι θέσεις στάθμευσης αεροπλάνων στο Renton Center της Boeing στην Ουάσινγκτον δεν έχουν πλέον χώρο. Εικόνες από τα αεροπλάνα που σταθμεύουν σε χώρους στάθμευσης αυτοκινήτων κάνουν πλέον το γύρο του διαδίκτυου.

Ένας από τους πρώτους λογαριασμούς των social media που δημοσίευσε αυτές τις φωτογραφίες ήταν η Aviation photo στο Twitter.

Historical moment in Aviation history! ✈️

Aerial images show the Boeing 737 MAX aircraft parked in the staff car park because there is no more capacity left at the airport. pic.twitter.com/TZ3MKH8rdM

— Aviation photo ✈ (@Airplane_pic) June 23, 2019