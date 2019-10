Το βίντεο έχει καταγραφεί από κάμερα σε άλλο αυτοκίνητο.

Σε αυτό φαίνεται το λευκό σεντάν να περνάει τη διασταύρωση χωρίς να φρενάρει και τελικά συγκρούεται με άλλα οχήματα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 12 τραυματίστηκαν.

#BREAKING: Two killed, 12 others injured as a white sedan hit multiple vehicles at a crossroad in Shanghai on Thursday. pic.twitter.com/sbr3Zf7UZn

— People's Daily, China (@PDChina) 24 Οκτωβρίου 2019