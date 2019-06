Η εταιρεία ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι κυκλοφορεί μια ενημερωμένη έκδοση που υποτίθεται ότι θα δείχνει πόσο γεμάτα είναι τα λεωφορεία, οι υπόγειοι σιδηρόδρομοι και τα τρένα.

Θα παρέχει επίσης ενημερώσεις καθυστέρησης κυκλοφορίας για λεωφορεία σε πολλές πόλεις που δεν είχαν ήδη ένα τέτοιο χαρακτηριστικό. Σύμφωνα με μια δημοσίευση στο blog με τις ενημερώσεις, αυτές οι λειτουργίες θα επηρεάσουν σχεδόν 200 πόλεις παγκοσμίως.

Η Google εξήγησε ότι η πρόβλεψη για το συνωστισμό, βασίζεται σε μια τεχνική πάνω στην οποία έχει δουλέψει για αρκετούς μήνες.

Από τον Οκτώβριο, η Google έχει ζητήσει από τους χρήστες της εφαρμογής να μοιραστούν πληροφορίες σχετικά με τη μετακίνηση τους το πρωί, προτρέποντας τους αναβάτες να αξιολογήσουν την εμπειρία τους και να μετρήσουν πόσες θέσεις είναι διαθέσιμες ή αν οι επιβάτες πρέπει να σταθούν όρθιοι.

Αυτά τα δεδομένα χρησιμοποιήθηκαν σύμφωνα με πληροφορίες για την κατασκευή ενός μοντέλου πρόβλεψης.

Επομένως, τώρα σε επιλεγμένες πόλεις, όταν οι χρήστες που μετακινούνται αναζητούν μια διαδρομή στους Χάρτες της Google, σε συσκευές Android και iOS, η εφαρμογή θα στέλνει μηνύματα όπως «Συνήθως χώρος μόνο για όρθιους»- που βασίζεται σε αξιολογήσεις άλλων χρηστών στους Χάρτες της Google.

this is a first: @googlemaps now prompting rail car converting in the NYC subway system.

push notification to trigger a response and then one question, “how crowded was the train when you got on?” pic.twitter.com/TZhZXla2X9

— Dave Ambrose (@daveambrose) August 14, 2018