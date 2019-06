Παραλίγο να συγκρουστούν με ανυπολόγιστες συνέπειες κόντεψαν την Παρασκευή ένα ρωσικό και ένα αμερικανικό πλοίο στη θάλασσα των Φιλιππίνων, με τις δύο πλευρές να ρίχνουν η μία την ευθύνη στην άλλη για το συμβάν.

Συγκεκριμένα, το ρωσικό Πολεμικό Ναυτικό ανακοίνωσε πως το καταδρομικό «Chancellorsville», από το οποίο εκτοξεύονται κατευθυνόμενοι πύραυλοι, βρέθηκε σε απόσταση μόλις 50 μέτρων από το ρωσικό αντιτορπιλικό «Admiral Vinogradov», το οποίο υποχρεώθηκε να αναλάβει επείγουσα δράση προκειμένου να αποφύγει τη σύγκρουση.

Οι ΗΠΑ από την πλευρά τους επιρρίπτουν ευθύνες στους Ρώσους, λέγοντας ότι το ρωσικό αντιτορπιλικό παραλίγο να συγκρουστεί με αμερικανικό καταδρομικό. Μάλιστα, η αμερικανική πλευρά χαρακτηρίζει «επικίνδυνο και αντιεπαγγελματικό» το περιστατικό.

