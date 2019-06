Επικαλούμενος το βίντεο που έδωσε νωρίτερα στη δημοσιότητα το Πεντάγωνο, ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε στο δίκτυο Fox ότι «το Ιράν το έκανε αυτό». «Βλέπουμε το πλοίο, με μία νάρκη, που δεν εξερράγη και αυτό έχει την υπογραφή του Ιράν» είπε.

Σύμφωνα με την Ουάσινγκτον, το βίντεο δείχνει στελέχη των Φρουρών της Επανάστασης, επίλεκτου σώματος των ένοπλων δυνάμεων του Ιράν, καθώς προσεγγίζουν το ένα από τα δύο δεξαμενόπλοια που δέχθηκαν επίθεση στον Κόλπο του Ομάν και κατόπιν αφαιρούν μια μαγνητική νάρκη που δεν είχε εκραγεί από το πλευρό του κύτους του τάνκερ.

U.S. Central Command released video that it claims shows Iranian forces removing unexploded mine that had been attached to the Kokuka Courageous, one of two commercial tanker ships attacked in the Gulf of Oman. https://t.co/Q9dtPCbJ2N pic.twitter.com/nV94F6Jp7P

