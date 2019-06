ΔΙΕΘΝΗ

Πάνω στην πύλη άφιξης ταξιδιωτών από χώρες τις ΕΕ, στην οποία τα ρολά είναι κατεβασμένα και έχει μπει λουκέτο, είναι γραμμένες οι λέξεις «Keep Out». Στη βάση των κατεβασμένων ρολών, ένας αρουραίος έχει βουτήξει το «T» από τη λέξη «Out» και προσπαθεί μ' αυτό να σπάσει το λουκέτο της πύλης.

Το καινούργιο έργο έρχεται σε συνέχεια της αφίσας «Vote to Love», στην οποία ο Banksy με σπρέι έγραψε πάνω σε ένα πλακάτ όπου αρχικά είχε γραφτεί «Vote to Leave». Ο καλλιτέχνης από το Μπρίστολ είχε υποβάλλει αυτό το έργο στην περυσινή θερινή έκθεση της Βασιλικής Ακαδημίας, αλλά συνάντησε κλειστές πόρτες. Ένα μήνα αργότερα, ο συντονιστής της έκθεσης, ο επίσης Βρετανός καλλιτέχνης Γκρέισον Πέρι ήλθε σε επαφή με τον Banksy και το «Vote to Love» έγινε τελικά δεκτό.