Το γύρο του διαδικτύου κάνει η εικόνα του υπουργού Εσωτερικών της επαρχίας Χιμπέρ Παχτούνκουα, στο βορειοδυτικό Πακιστάν, με εικονικά ροζ αυτάκια γάτας και μουστάκια, σε συνέντευξη Τύπου που μεταδιδόταν μέσω του Facebook!

WTH! KPK Minister turns into a kitty, apparently they uploaded live facebook video stream with cat filter on. Imagine their level of efficiency. Hillarious😂😂😂 pic.twitter.com/nO8SKJ8K0i

— Mustafa Abdullah Baloch (@MustafaBaloch_) 14 Ιουνίου 2019