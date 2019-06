Στη δημοσιοποίηση νέων φωτογραφιών προχώρησε εχθές Δευτέρα το Αμερικανικό Πεντάγωνο, που όπως υποστηρίζει αποδεικνύουν την ενοχή του Ιράν στις επιθέσεις εναντίον δύο τάνκερ της περασμένης εβδομάδας στη θάλασσα του Ομάν.

Συγκεκριμένα, οι φωτογραφίες που δημοσιοποιήθηκαν από το υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ εικονίζουν ιδίως ένα κυκλικό μεταλλικό αντικείμενο, διαμέτρου τριών εκατοστών, πάνω στο κύτος του ιαπωνικού πετρελαιοφόρου Kokuka Courageous, το οποίο παρουσιάζεται ως ένας από τους μαγνήτες που επέτρεψαν την τοποθέτηση της νάρκης που δεν εξερράγη που η Ουάσινγκτον κατηγορεί τους Ιρανούς ότι απομάκρυναν μετά το συμβάν, τη 13η Ιουνίου.

What is the mainstream media saying about the video footage released by the #US military to blame #Iran for the recent attacks on two oil tankers in the Sea of #Oman? Opinion pic.twitter.com/s9P8PUTkKw

— PressTV Programs (@PressTVPrograms) 17 Ιουνίου 2019