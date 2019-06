Ειδικότερα, ο λογαριασμός Image Sat Intl δημοσίευσε χθες στο Twitter μια δορυφορική φωτογραφία του τουρκικού γεωτρύπανου «Πορθητής» δυτικά της Πάφου. Στη φωτογραφία διακρίνεται ο «Πορθητής» δίπλα από την πολεμική φρεγάτα Barbaros.

Under the clouds: The #Turkish #gas exploration continues for more than a month, 80 km west of #Paphos , within #Cyprus 's EEZ. #Turkey #Barbados #EEZ #followup #fatih pic.twitter.com/SdhECiwGvA

Ο ίδιος λογαριασμός είχε δημοσιεύσει και στις 16 Μαΐου δορυφορική φωτογραφία του Πορθητή 80 χιλιόμετρα ανοιχτά της Κύπρου.

#Turkey’s plans to drill off Cyprus got real with #Ankara sending the #Fatih drill ship. #ISI #satellite image from #TODAY shows the #ship while located 80 km west of #Cyprus.#Kingfisher #IMINT #VISINT #Maritime #Intelligence pic.twitter.com/1xc8gEW5fI

