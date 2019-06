«Λόγω του περιορισμένου διαθέσιμου χρόνου και της σημασίας του θέματος, το Συμβούλιο θα επανέλθει στο ζήτημα αυτό, με στόχο την επίτευξη σαφούς και ουσιαστικής απόφασης το συντομότερο δυνατόν και όχι αργότερα από τον Οκτώβριο του 2019», αναφέρουν σχετικά τα συμπεράσματα της συνεδρίασης.

Ειδικότερα, ο αρμόδιος για τη διεύρυνση επίτροπος Γιοχάνες Χαν εξήγησε ότι η καθυστέρηση οφείλεται σε «θεσμικά προβλήματα» που αντιμετωπίζουν κάποιες χώρες, και συγκεκριμένα ανέφερε πως ο Γερμανός υπουργός επικαλέστηκε έλλειψη χρόνου που δεν επέτρεψε στη γερμανική Βουλή να συζητήσει το ζήτημα.

Σε κάθε περίπτωση, ο επίτροπος Χαν δήλωσε «εξαιρετικά αισιόδοξος» ότι τον Οκτώβριο τα κράτη-μέλη θα είναι σε θέση να ανάψουν το «πράσινο φως».

.@JHahnEU: a lot of praise from #EU Member States for North #Macedonia and its leaders in @EUCouncil today, esp. for the historic #PrespaAgreement. Therefore, I am extremely confident that there will be a positive decision to open accession negotiations in October. pic.twitter.com/WBAqj0OIt6

