Στη φωτογραφία, η οποία είναι από το φιόρδ Inglefield Bredning, απεικονίζονται σκύλοι να σέρνουν ένα έλκυθρο όχι πάνω σε πάγο, αλλά πάνω στο νερό, με τη στάθμη της θάλασσας να αγγίζει τους αστραγάλους τους.

Τη φωτογραφία τράβηξε ο Στέφεν Όλσεν, επιστήμονας του Κέντρου Ωκεανών και Πάγων του Μετεωρολογικού Ινστιτούτου της Δανίας, στις 13 Ιουνίου, όταν το φαινόμενο της τήξης των πάγων κορυφώθηκε.

Communities in #Greenland rely on the sea ice for transport, hunting and fishing. Extreme events, here flooding of the ice by abrupt onset of surface melt call for an incresed predictive capacity in the Arctic @BG10Blueaction @polarprediction @dmidk https://t.co/Y1EWU1eurA

