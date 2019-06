Στον τελευταίο γύρο των αλλεπάλληλων ψηφοφοριών, ο πρώην δήμαρχος του Λονδίνου διατήρησε το άνετο προβάδισμά του, συγκεντρώνοντας 160 ψήφους (σε σύνολο 313 βουλευτών). Άφησε πίσω του τον Χαντ, που έλαβε 77 ψήφους, μόλις δύο περισσότερους από τον τρίτο υποψήφιο, τον υπουργό Περιβάλλοντος Μάικλ Γκόουβ ενώ βρέθηκε και ένα άκυρο ψηφοδέλτιο.

Ο "BoJo", ο πρώην υπουργός Εξωτερικών της Τερέζας Μέι, έγραψε στο Twitter ότι αισθάνεται "βαθύτατη τιμή" επειδή έλαβε πάνω από το 50% των ψήφων. Είχε κερδίσει σε όλους τους προηγούμενους γύρους αυτής της διαδικασίας που έχει ως στόχο την ανάδειξη του επόμενου ηγέτη των Συντηρητικών, στον οποίο θα παραδοθούν τα κλειδιά του αρ. 10 της Ντάουνινγκ Στριτ. Θα αναλάβει όμως και το ακανθώδες πρόβλημα του Brexit, το οποίο έχει προγραμματιστεί για τις 31 Οκτωβρίου.

"Ζυγίζω την ευθύνη που φέρω στους ώμους μου: να δείξω στο κόμμα μου πώς μπορούμε να υλοποιήσουμε το Brexit χωρίς να προκαλέσουμε εκλογές", ήταν το σχόλιο του Τζέρεμι Χαντ στο Twitter.

I’m deeply honoured to have secured more than 50 per cent of the vote in the final ballot. Thank you to everyone for your support! I look forward to getting out across the UK and to set out my plan to deliver Brexit, unite our country, and create a brighter future for all of us. pic.twitter.com/i5D4ByurAM

— Boris Johnson (@BorisJohnson) June 20, 2019