Με ένα νήμα αναρτήσεων, ο Ντόναλντ Τραμπ, προσπαθεί να εξηγήσει ότι η συμφωνία του Μπάρακ Ομπάμα με το Ιράν, ήταν μια κακή συμφωνία, αλλά και πως ο ίδιος ήταν έτοιμος να εξαπολύσει αντίποινα για την κατάρριψη του μη επανδρωμένου αεροσκάφους.

Όπως σημειώνει χαρακτηριστικά: Ο πρόεδρος Ομπάμα έκανε μια απεγνωσμένη και τραγική συμφωνία με το Ιράν. Τους έδωσε 150 δισ. δολάρια συν 1,8 δισ. δολάρια ρευστό. Το Ιράν βρισκόταν σε μεγάλους μπελάδες και τους έσωσε. Τους άνοιξε τον δρόμο για πυρηνικά όπλα και γρήγορα, αντί να τον ευχαριστήσουν εκείνοι άρχιζαν να ουρλιάζουν «θάνατος στην Αμερική.

Ακύρωσα την συμφωνία, η οποία δεν εγκρίθηκε καν από το Κογκρέσο και επέβαλλε αυστηρές κυρώσεις. Σήμερα είναι πολύ πιο αδύναμοι απ’ ότι όταν ανέλαβα Πρόεδρος, όταν και προκαλούσαν σοβαρά προβλήματα σε ολόκληρη την Μέση Ανατολή. Τώρα την πατήσανε.

Την Δευτέρα κατέρριψαν ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος που πετούσε πάνω από διεθνή ύδατα. Ήμασταν έτοιμοι να προχωρήσουμε σε αντίποινα χθες το βράδυ, έχοντας «κλειδωμένους» τρεις διαφορετικούς στόχους. Όταν ρώτησα, πόσοι θα πεθάνουν, η απάντηση του στρατηγού ήταν 150. Δέκα λεπτά πριν από την επίθεση την ακύρωσα ως δυσανάλογη προς την κατάρριψη ενός μη επανδρωμένου αεροσκάφους.

Δεν βιάζομαι. Ο στρατός μας είναι αναγεννημένος, καινούργιος και έτοιμος να δράσει. Με διαφορά ο καλύτερος του κόσμου. Οι κυρώσεις τους πονάνε και προστέθηκαν ακόμα περισσότερες χθες το βράδυ. Το Ιράν δεν θα μπορέσει ποτέ να αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Όχι ενάντια στην Αμερική, όχι ενάντια στον κόσμο».



....proportionate to shooting down an unmanned drone. I am in no hurry, our Military is rebuilt, new, and ready to go, by far the best in the world. Sanctions are biting & more added last night. Iran can NEVER have Nuclear Weapons, not against the USA, and not against the WORLD!

