Τιτάνια μάχη με τις φλόγες δίνουν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής στη Φιλαδέλφεια των ΗΠΑ προκειμένου να θέσουν υπό έλεγχο γιγαντιαία φωτιά που μαίνεται στο διυλιστήριο Philadelphia Energy Solutions Inc.

Ειδικότερα, σύμφωνα με στελέχη της πυροσβεστικής, εκδηλώθηκαν πολλαπλές εκρήξεις και μια τεράστια πύρινη μπάλα εκτοξεύτηκε στον ουρανό, με τη γύρω περιοχή να καλύπτεται από καπνό. Να σημειώσουμε πως η φωτιά ξεκίνησε από μια δεξαμενή βουτανίου.

#BREAKING: WATCH the moment an explosion, massive flames engulfed the Philadelphia Energy Solutions refinery in Southwest Philadelphia. We're LIVE on @NBCPhiladelphia pic.twitter.com/MJ4gRoMD0n — Christine Mattson (@ChristneMattson) 21 Ιουνίου 2019

Το διυλιστήριο αυτό παράγει 335.000 βαρέλια ημερησίως και είναι το μεγαλύτερο και παλαιότερο στην Ανατολική Ακτή των ΗΠΑ. Στο σημείο αυτό λειτουργεί μονάδα διύλισης πετρελαίου από το 1870.

LIVE COVERAGE: A massive fire and series of explosions have erupted at the south Philadelphia refinery. The emergency response has many area roads closed, including the Platt Bridge and Pennrose Avenue. LIVE coverage continues here: https://t.co/Ndz5lMTfBL — NBC10 Philadelphia (@NBCPhiladelphia) 21 Ιουνίου 2019

Σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας PES έχουν αναφερθεί τέσσερις τραυματισμοί εργαζομένων. Όλοι τους δέχτηκαν τις πρώτες βοήθειες επί τόπου. Η έκταση της ζημιάς είναι άγνωστη προς το παρόν, όμως φαίνεται ότι είναι μεγαλύτερη από εκείνη που προκάλεσε μια προηγούμενη πυρκαγιά, πριν από δύο εβδομάδες, σε άλλη μονάδα του ίδιου συγκροτήματος.

We have continuing coverage of the blast at a Philly refinery: https://t.co/Pk35wn8Qwc pic.twitter.com/yVRpJDHuLe — NBC10 Philadelphia (@NBCPhiladelphia) 21 Ιουνίου 2019

Ένας εργάτης που δουλεύει πολλά χρόνια σε διυλιστήρια και βρισκόταν στη μονάδα όταν ξέσπασε η φωτιά είπε ότι «ήταν ό,τι χειρότερο έχει βιώσει». «Έμοιαζε σαν να εξερράγη πυρηνική βόμβα, πίστεψα ότι θα πεθαίναμε όλοι», πρόσθεσε.

Αξιωματούχοι των υπηρεσιών υγείας της πόλης τόνισαν ότι δεν υπάρχει άμεσος κίνδυνος για τους κατοίκους και δεν είναι αναγκαίο να προχωρήσουν οι αρχές σε εκκένωση περιοχών ή να διατάξουν την παραμονή των ανθρώπων μέσα στα σπίτια τους.

WATCH: Huge explosion rocks Philadelphia Energy Solutions Refining Complex, one of the oldest oil refineries on the East Coast https://t.co/TcjOqMtxD8 pic.twitter.com/g8JzqSCNcH — CBS News (@CBSNews) 21 Ιουνίου 2019

Η PES στην ανακοίνωσή της έκανε λόγο για τρεις εκρήξεις στο διυλιστήριο. Πιστεύεται ότι το προϊόν που καίγεται είναι «κατά κύριο λόγο προπάνιο».

WOW! This video was taken as a massive explosion rocked the Philadelphia Energy Solutions refinery around 4:30 Friday morning. Up to the minute updates: https://t.co/NSiP8xy99L pic.twitter.com/ULf3fNslC6 — Action News on 6abc (@6abc) 21 Ιουνίου 2019

Μια πηγή που έχει γνώση της λειτουργίας του εργοστασίου ανέφερε ότι μία από τις εκρήξεις σημειώθηκε σε μια μονάδα αλκυλίωσης, παραγωγής 30.000 βαρελιών ημερησίως, στην οποία χρησιμοποιείται υδροφθορικό οξύ, ένα από τα πιο επικίνδυνα και αμφιλεγόμενα προϊόντα στον τομέα. Στο παρελθόν, εργαζόμενοι σε διυλιστήρια είχαν ζητήσει να σταματήσει η χρήση του υδροφθορικού οξέως λόγω των βλαβών που μπορεί να προκαλέσει στα μάτια, στο δέρμα και στους πνεύμονες αν απελευθερωθεί στην ατμόσφαιρα μετά από κάποια έκρηξη.

Philadelphia Energy Solutions South Philly Alarm Clock. Wtf. pic.twitter.com/hzAkM420dQ — JohnPettit (@jrpettit) 21 Ιουνίου 2019

Οι πρώτες ενδείξεις από τον χώρο του διυλιστηρίου και τις γειτονικές περιοχές δείχνουν ότι δεν υπάρχει συγκέντρωση μονοξειδίου του άνθρακα, εύφλεκτων υδρογονανθράκων ή υδρόθειου, είπε ο εκπρόσωπος της Υπηρεσίας Δημόσιας Υγείας της Φιλαδέλφειας, Τζέιμς Γκάροου.