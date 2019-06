Το πρώτο μιας σειράς δεκαέξι ντιμπέιτ που θα πραγματοποιηθούν σε ολόκληρη τη Βρετανία πραγματοποιείται μία ημέρα πριν την τρίτη επέτειο του δημοψηφίσματος για το Brexit, το οποίο παραμένει το σημαντικότερο ζήτημα που θα πρέπει να αντιμετωπίσει ο νέος πρωθυπουργός της χώρας.

Ο πρώην δήμαρχος του Λονδίνου Τζόνσον εμφανίζεται να έχει το προβάδισμα για να αντικαταστήσει τη Τερέζα Μέι και να γίνει ο νέος επικεφαλής των Συντηρητικών και κατά συνέπεια της βρετανικής κυβέρνησης. Συγκέντρωσε περισσότερες από τις μισές ψήφους των συντηρητικών βουλευτών κατά την πέμπτη ψηφοφορία που διεξήχθη την Πέμπτη.

Ο νυν υπουργός Εξωτερικών Τζέρεμι Χαντ παραδέχθηκε σε μήνυμά του στο Twitter ότι «είμαι το αουτσάιντερ». «Όμως στην πολιτική υπάρχουν εκπλήξεις», προειδοποίησε.

I'm the underdog - but in politics surprises happen as they did today. I do not doubt the responsibility on my shoulders - to show my party how we deliver Brexit and not an election, but also a turbo-charged economy and a country that walks tall in the world

