Σύμφωνα με την Daily Sabah, ο Τούρκος Πρόεδρος είπε χαρακτηριστικά:

«Συγχαίρω τον Εκρέμ Ιμάμογλου ο οποίος φαίνεται να είναι ο νικητής των επαναληπτικών δημοτικών εκλογών στην Κωνσταντινούπολη. Η λαϊκή βούληση επικράτησε για ακόμη μια φορά σήμερα».

LIVE — President Erdoğan: I congratulate Ekrem İmamoğlu, who appears to have won the rerun of Istanbul's metropolitan mayoral election. The people's will has prevailed today once againhttps://t.co/vvJHUzqibG pic.twitter.com/9z4aJnu4xl

— DAILY SABAH (@DailySabah) June 23, 2019