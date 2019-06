Οι πιλότοι εγκατέλειψαν τα αεροσκάφη εγκαίρως και μετά από αναζήτηση ο ένας βρέθηκε νεκρός.

Ο δεύτερος πιλότος εντοπίστηκε ζωντανός πάνω σε ένα δέντρο.

Όπως αναφέρει η εφημερίδα Bild, το ατύχημα προκλήθηκε κατά πάσα πιθανότητα από την σύγκρουση των δύο Eurofighter στον αέρα, κατά την διάρκεια στρατιωτικής άσκησης.

Ο πιλότος ενός τρίτου αεροσκάφους, που συμμετείχε στην άσκηση, φέρεται να δήλωσε ότι οι δύο συνάδελφοί του εκτινάχθηκαν εγκαίρως.

Από τα φλεγόμενα συντρίμμια των αεροσκαφών ξέσπασαν πυρκαγιές στην δασική έκταση της περιοχής και αυτή την ώρα βρίσκεται σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση για την κατάσβεσή της, αλλά και για την ανεύρεση των δύο πιλότων.

Τμήματα από τα αεροσκάφη ενδέχεται να έχουν πέσει και σε κατοικημένες περιοχές, δεν έχει ωστόσο αναφερθεί τραυματισμός.

Τα αεροσκάφη ανήκαν στην Μοίρα 73 «Steinhoff» της Πολεμικής Αεροπορίας, η οποία σταθμεύει στην περιοχή του Ροστόκ.

