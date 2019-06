Στόχος των νέων κυρώσεων, που θα έχουν κυρίως οικονομικό χαρακτήρα, είναι η ηγεσία της χώρας, συμπεριλαμβανομένου του ανώτατου ηγέτη, αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ.

Οι κυρώσεις, όπως περιέγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος, «θα εμποδίζουν στον ανώτατο ηγέτη και το επιτελείο του, καθώς και εκείνους που συνδέονται στενά μαζί τους, πρόσβαση σε βασικούς οικονομικούς πόρους και υποστήριξη».

Ο Τραμπ δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι θα υπέγραφε την απαιτούμενη εκτελεστική εντολή εντολή για τις κυρώσεις ανεξάρτητα από το περιστατικό της κατάρριψης του αμερικανικού drone.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ χαρακτήρισε τους ανώτατους ηγέτες του Ιράν υπεύθυνους για την «εχθρική συμπεριφορά του καθεστώτος».

Επανέλαβε ότι δεν θα επιτρέψει στο Ιράν να αποκτήσει πυρηνικά όπλα, ότι η Τεχεράνη πρέπει να σταματήσει να χρηματοδοτεί την τρομοκρατία, ότι δεν επιθυμεί πόλεμο με το Ιράν και ότι θα ήθελε πολύ να συνάψει μια συμφωνία με την Ισλαμική Δημοκρατία.

JUST IN: Speaking to reporters in the Oval Office, President Trump says he has signed an executive order imposing "hard hitting" sanctions on Iran that will deny Iran's Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei and others access to financial instruments https://t.co/EcVfIYbsHD pic.twitter.com/vFBkWsmp5J

— CNN (@CNN) June 24, 2019