«Η ηγεσία του Ιράν δεν καταλαβαίνει τις λέξεις "καλός" ή "συμπόνια", ποτέ δεν τις κατάλαβαν. Δυστυχώς, αυτό που καταλαβαίνουν είναι η Δύναμη και η Ισχύς και οι ΗΠΑ είναι μακράν η πιο ισχυρή στρατιωτική δύναμη στον κόσμο, με επενδύσεις 1,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων μόνο τα δύο τελευταία χρόνια» αναφέρει χαρακτηριστικά ο Αμερικανός πρόεδρος μέσω Twitter.

Σύμφωνα με τον Τραμπ «ο θαυμάσιος ιρανικός λαός υποφέρει και για κανένα λόγο. Η ηγεσία τους ξοδεύει όλα τα χρήματά του στην Τρομοκρατία, και λίγα σε οτιδήποτε άλλο. Οι Η.Π.Α. δεν έχουν ξεχάσει τη χρήση από τον Ιράν των IED & EFP (βόμβες), οι οποίες σκότωσαν 2000 Αμερικανούς και τραυμάτισαν πολλούς άλλους…».

«Η πολύ ανίδεη και προσβλητική δήλωση του Ιράν, που διατυπώθηκε σήμερα, δείχνει μόνο ότι δεν καταλαβαίνουν την πραγματικότητα. Οποιαδήποτε επίθεση του Ιράν σε οτιδήποτε αμερικανικό θα αντιμετωπιστεί με μεγάλη και συντριπτική ισχύ. Σε μερικές περιοχές, συντριπτική θα σημαίνει εξάλειψη. Δεν υπάρχουν πλέον Τζον Κέρι & Ομπάμα!» απείλησε ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

Iran leadership doesn’t understand the words “nice” or “compassion,” they never have. Sadly, the thing they do understand is Strength and Power, and the USA is by far the most powerful Military Force in the world, with 1.5 Trillion Dollars invested over the last two years alone..

....The wonderful Iranian people are suffering, and for no reason at all. Their leadership spends all of its money on Terror, and little on anything else. The U.S. has not forgotten Iran’s use of IED’s & EFP’s (bombs), which killed 2000 Americans, and wounded many more...

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 25, 2019