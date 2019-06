Οι υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων περιστατικών ανέφεραν ότι η φωτιά έχει ήδη τεθεί υπό έλεγχο.

Η βιομηχανική ζώνη Γκουανταράνκε, όπου βρίσκεται το εργοστάσιο, εκκενώθηκε. Ένας άνθρωπος τραυματίστηκε από εισπνοή καπνού.

Οι αρχές κάλεσαν τους κατοίκους να κλείσουν τα παράθυρα και τις πόρτες των σπιτιών τους για να μην μπουν μέσα οι καπνοί, δεν τους ζήτησαν όμως να φύγουν από την περιοχή.

Cloud of smoke hanging over the Bay of Gibraltar. pic.twitter.com/juPAmjwCiM

— GBC News (@GBCNewsroom) June 25, 2019