Όπως ανακοίνωσε η ίδια η Μελάνια Τραμπ, η οποία φαίνεται πλέον πως αναλαμβάνει αναβαθμισμένο ρόλο και πρωτοβουλίες, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ διόρισε την Γκρίσαμ διευθύντρια επικοινωνίας του Λευκού Οίκου.

Η Γκρίσμα «είναι μαζί μας από το 2015 – ο πρόεδρος και εγώ δεν μπορούμε να σκεφτούμε κανέναν καλύτερο για να υπηρετήσει την κυβέρνηση και τη χώρα», έγραψε στο Twitter η Μελάνια.

I am pleased to announce @StephGrisham45 will be the next @PressSec & Comms Director! She has been with us since 2015 - @potus & I can think of no better person to serve the Administration & our country. Excited to have Stephanie working for both sides of the @WhiteHouse. #BeBest

