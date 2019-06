Η ισχυρή έκρηξη είχε σαν αποτέλεσμα να καταρρεύσουν όροφοι δύο κτηρίων.

#BREAKING : Vienna , Austria - At least Four people have been seriously injured after a building collapsed after a possible gas explosion .#Pressgasse #Vienna

Video : Werenfried Resslpic.twitter.com/X5UYolxOU7

— Shark NewsWires (@SharkNewsWires) June 26, 2019