Το περιστατικό συνέβη στις 6 Ιουνίου όταν κάτοικοι της περιοχής άκουσαν κλάμματα μωρού και κάλεσαν την αστυνομία. Το γραφείο του σερίφη έδωσε στη δημοσιότητα το βίντεο με την ελπίδα να βρουν περισσότερες πληροφορίες για το εγκαταλελειμένο βρέφος και τη μητέρα του. «Δημοσιεύοντας το βίντεο της ανακάλυψης του μωρού, ελπίζουμε να λάβουμε αξιόπιστες πληροφορίες και να καταλήξουμε σε κάποιο συμπέρασμα», εξηγεί η αστυνομία, διαβεβαιώνοντας πως το κοριτσάκι τα πάει «πολύ καλά» αφού το ανέλαβαν οι κοινωνικές υπηρεσίες.

#FCSO is continuing to investigate & follow leads regarding #BabyIndia We're happy to report she is thriving & is in the care of GADFACS. By releasing the body cam footage from the discovery of Baby India we hope to receive credible info & find closure. https://t.co/ICI42mjxSv

