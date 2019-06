Πρωτοφανείς χαρακτηρίζονται οι θερμοκρασίες που σημειώνονται στην Ευρώπη κατά τα τελευταία 24ωρα. Το θερμόμετρο εχθές Τετάρτη 26 Ιουνίου άγγιξε τους 40 βαθμούς Κελσίου σε αρκετές ευρωπαϊκές πόλεις, ενώ οι ευρωπαϊκές αρχές πολιτικής προστασίας μετρούν ήδη θύματα από τον καύσωνα.

Στη Γαλλία, οι αρχές κάνουν λόγο για ήδη τρεις νεκρούς, ενώ οι ειδικοί φοβούνται επανάληψη της τραγωδίας του 2003 οπότε σημειώθηκαν τουλάχιστον 15.000 θάνατοι εξαιτίας του καύσωνα.

Η κατάσταση σήμερα στη «Γηραιά Ήπειρο» αναμένεται ακόμη χειρότερη, με την επέλαση των θερμών αερίων μαζών από την Αφρική να αναμένεται να ενταθεί. Οι αρχές των χωρών της Ευρώπης εξήγγειλαν έκτακτα μέτρα αντιμετώπισης των ακραίων καιρικών φαινομένων και συμβουλεύουν τους πολίτες να αποφεύγουν οποιαδήποτε μη αναγκαία δραστηριότητα σε ανοιχτούς χώρους.

Ωστόσο, παρά τις όποιες προειδοποιήσεις, οι πολίτες της Ευρώπης αναζητούν με κάθε τρόπο λίγη δροσιά, βουτώντας με κάθε ευκαιρία σε συντριβάνια, λίμνες και ποτάμια.

