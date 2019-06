Το απόλυτο ρεκόρ υψηλής θερμοκρασίας στη Γαλλία κατερρίφθη σήμερα καθώς στις 13:48 (τοπική ώρα) καταγράφηκε θερμοκρασία 44,3 βαθμών Κελσίου στο Καρπαντρά (νότια Γαλλία), σε μια ζώνη που βρίσκεται σε κόκκινο συναγερμό για καύσωνα, ανακοίνωσε η μετεωρολογική υπηρεσία Meteo-France.

VIDEO: 🇫🇷 In the town of #Carpentras in southeast France, temperatures reached 43°C (109.4°F) by midday Friday with the national record of 45°C likely to be reached in the afternoon. The #Vaucluse region has been placed on red alert during the heatwave. #canicule2019 pic.twitter.com/Scq9SO38e2

