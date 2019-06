«45,1 βαθμοί Κελσίου στη Βιλβιέιγ στις 15:00, η πρώτη φορά που το όριο των 45 βαθμών Κελσίου ξεπερνιέται στη Γαλλία», διευκρίνισε ο μετεωρολόγος Ετιέν Καπικιάν στο Twitter.

Νωρίτερα, το απόλυτο ρεκόρ υψηλής θερμοκρασίας στη Γαλλία είχε καταρριφθεί στις 13:48 (τοπική ώρα) με θερμοκρασία 44,3 βαθμών Κελσίου στο Καρπαντρά (νότια Γαλλία), σε μια ζώνη που βρίσκεται σε κόκκινο συναγερμό για καύσωνα.

Το προηγούμενο ρεκόρ ήταν 44,1 βαθμοί και είχε καταγραφεί τον Αύγουστο του 2003, με τους 15.000 θανάτους στη χώρα.

VIDEO: 🇫🇷 In the town of #Carpentras in southeast France, temperatures reached 43°C (109.4°F) by midday Friday with the national record of 45°C likely to be reached in the afternoon. The #Vaucluse region has been placed on red alert during the heatwave. #canicule2019 pic.twitter.com/Scq9SO38e2

— AFP news agency (@AFP) June 28, 2019