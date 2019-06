O WMO επιημαίνει ότι ότι το πρωτοφανές κύμα καύσωνα που πλήττει την Ευρώπη είναι «λογικό επακόλουθο» της κλιματικής αλλαγής.

Με τις νέες θερμοκρασίες-ρεκόρ, η περίοδος 2015-2019 αναμένεται ότι θα καταγραφεί ως η πιο ζεστή πενταετία στα καταγεγραμμένα χρονικά.

«Τα κύματα καύσωνα θα γίνουν πιο έντονα, πιο παρατεταμένα, θα αρχίζουν νωρίτερα και θα τελειώνουν αργότερα», δήλωσε στη διάρκεια ενημέρωσης των δημοσιογράφων στη Γενεύη η εκπρόσωπος του ΠΜΟ Κλερ Νάλις.

Σήμερα στη Γαλλία έσπασε απόλυτο ρεκόρ υψηλής θερμοκρασίας, με 44,3 βαθμών Κελσίου στο Καρπαντρά, στα νότια της χώρας.

Maximum daytime and minimum overnight temperature records tumble in European #heatwave, which poses risks to health, agriculture and environment (#wildfires). WMO has compiled a summary at https://t.co/HhUbAceICn. Map @esa pic.twitter.com/xC0zS5YFp8

— WMO | OMM (@WMO) June 28, 2019