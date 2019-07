Οι διαδηλωτές επιχείρησαν να εισβάλουν στο τοπικό κοινοβούλιο σπάζοντας τζάμια με μεταλλική μπάρα, ενώ οι αστυνομικές δυνάμεις προσπάθησαν να τους διαλύσουν κάνοντας χρήση ροπάλων, δακρυγόνων και σπρέι πιπεριού.

Στους γύρω δρόμους, ένας από τους διαδηλωτές, ο Σαμ Μου, που κρατούσε μαύρες σημαίες, εξήγησε σχετικά μιλώντας στο AFP: «Αυτό είναι το σύμβολο της πτώσης της πόλης μας». «Οι ελευθερίες της πόλης μας συρρικνώνονται. Κατευθύνεται προς τον απολυταρχισμό», είπε.

Οι διαδηλωτές, στην πλειοψηφία τους νεαροί φοιτητές, έχουν ορκιστεί να συνεχίσουν την εκστρατεία τους πολιτικής ανυπακοής.

«Ό,τι κι αν συμβεί, δεν θα χάσουμε το θάρρος μας, γι’ αυτό θα βρισκόμαστε συνέχεια στους δρόμους», είπε σχετικά ο 22χρονος λογιστής Τζέισον Τσαν. «Η αντίσταση δεν είναι θέμα μιας μέρας, είναι κάτι το μακροπρόθεσμο», είπε.

Τη Δευτέρα έχουν προγραμματιστεί συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας με αφορμή την 22η επέτειο παράδοσης της κυριαρχίας του Χονγκ Κονγκ από τη Βρετανία στην Κίνα.

Thousands of protesters clashed with police in Hong Kong today during demonstrations coinciding with the anniversary of Chinese rule in Hong Kong that began on July 1, 1997. pic.twitter.com/DJbTG0QqTd

— DW News (@dwnews) July 1, 2019