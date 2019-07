ΔΙΕΘΝΗ

Το αεροπλάνο της Electra Airways, τύπου Boeing 737-400, που εκτελούσε την πτήση Κολωνία - Τελ Αβίβ, αντιμετώπιζε βλάβη στο σύστημα προσγείωσης.

Πριν την έκτακτη προσγείωση, το αεροσκάφος πραγματοποιούσε για ώρα κύκλους πάνω από το αεροδρόμιο για να τελειώσουν τα καύσιμα και να περιοριστεί ο κίνδυνος πυρκαγιάς και έκρηξης κατά την προσγείωση.

Το αεροπλάνο συνόδευσαν και μαχητικά αεροσκάφη του Ισραήλ.

Στον διάδρομο προσγείωσης αναπτύχθηκε ισχυρή δύναμη από περισσότερα από 100 ασθενοφόρα, πυροσβεστικά και αστυνομικές δυνάμεις.

Tel Aviv: Emergency services are on high alert as a flight with 152 passengers onboard from Cologne, Germany is expected to land shortly in Ben Gurion Airport with severe landing gear damage. pic.twitter.com/t84BlYyeSZ — Israel News Feed (@IsraelHatzolah) July 1, 2019

Σε ετοιμότητα τέθηκε και το νοσοκομείο του Τελ Αβίβ.

Τελικά το αεροπλάνο προσγειώθηκε επιτυχία και όλοι οι επιβάτες είναι σώοι και αβλαβείς.

Emergency landing of plane with missing wheel expected at Ben Gurion airport READ MORE: https://t.co/4CoqDLIfwg https://t.co/lp9OB3zFvv — RT (@RT_com) July 1, 2019