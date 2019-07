Επτά άνθρωποι σκοτώθηκαν και περίπου 200 τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια διαδηλώσεων στην πρωτεύουσα του Σουδάν, Χαρτούμ. Είναι οι πρώτες τόσο έντονες διαμαρτυρίες μετά την επέμβαση του στρατού σε κατασκήνωση διαδηλωτών στις αρχές Ιουνίου, που είχε σαν αποτέλεσμα τον θάνατο τουλάχιστον 128 ανθρώπων.

Περίπου δέκα χιλιάδες συμμετείχαν στις διαδηλώσεις της Κυριακής, με κύριο αίτημα την παράδοση της εξουσίας από το Μεταβατικό Στρατιωτικό Συμβούλιο, με τις δυνάμεις ασφαλείας ν' αντιδρούν με τη χρήση δακρυγόνων. Οι διαδηλωτές φώναζαν συνθήματα εναντίον του εκπροσώπου του Συμβουλίου στρατηγού Σεμσεντίν Καμπάσι, όπως «Καμπάσι είσαι ψεύτης – η επανάσταση μόλις ξεκίνησε» και «Αίμα για αίμα, δεν θα αποδεχτούμε κανέναν συμβιβασμό».

Οι πορείες στο Σουδάν άρχισαν στην Αμπτάρα τον περασμένο Δεκέμβριο κατά του επί χρόνια δικτάτορα της χώρας Ομάρ αλ-Μπασίρ, αλλά από τη στιγμή που ο στρατός τον ανέτρεψε τον Απρίλιο με πραξικόπημα, η χώρα βρίσκεται υπό το καθεστώς στρατιωτικού νόμου.

Οι συζητήσεις ανάμεσα στους εκπροσώπους των διαδηλωτών και του στρατού για μια συμφωνία καταμερισμού της εξουσίας, σταμάτησαν τον τελευταίο μήνα, όταν οι στρατιωτικές δυνάμεις χρησιμοποίησαν βία εναντίον των εξεγερμένων στο Χαρτούμ.

