ΔΙΕΘΝΗ

Στους τουλάχιστον 15 νεκρούς και ακόμη 69 τραυματίες ανέρχεται ο τραγικός απολογισμός από την κατάρρευση τείχους πάνω σε παράγκες, εξαιτίας των καταρρακτωδών βροχών που προκαλεί μουσώνας που πλήττει την Ινδία, σύμφωνα με τον επίσημο απολογισμό των αρχών του Μουμπάι, οικονομικής πρωτεύουσα της Ινδίας.

Το τείχος κατέρρευσε μέσα στη νύχτα, περί τις 02:00 τοπική ώρα [στις 23:30 της Δευτέρας ώρα Ελλάδας], διευκρίνισε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Τανάτζι Καμπλ, εκπρόσωπος των υπηρεσιών αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων της ινδικής μεγαλούπολης.

Pune: 6 died after a wall of Sinhgad College, Ambegaon collapsed today. DM says, "Will take immediate action against builder&the one who owns the retaining walls. A risk assessment of 287 sites had been done,this site couldn't be assessed as there was no permission" #Maharashtra pic.twitter.com/bvLNFBBRoP — ANI (@ANI) July 2, 2019

Στο Μουμπάι, στη δυτική πλευρά της Ινδίας, που μετρά περίπου 20 εκατομμύρια κατοίκους, εκδηλώνονται σήμερα καταρρακτώδεις βροχές για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα. Η κατακρήμνιση έφθασε τα 300 χιλιοστά μέσα σε 24 ώρες κατά τόπους.

#PuneWallCollapse : At least 6 people have lost their lives after a wall of Sinhgad College, Ambegaon collapsed at around 1:15 am today. #Maharashtra pic.twitter.com/ZsI7GJgVR9 — Gaurav Singh (@GauravSingh1307) July 2, 2019

Η δραστηριότητα στην πόλη έχει σχεδόν παραλύσει. Οι αρχές κήρυξαν εκτάκτως τη σημερινή ημέρα αργία και ζήτησαν από τους κατοίκους να παραμείνουν στα σπίτια τους. Τα σχολεία έμειναν κλειστά και πτήσεις με προορισμό το διεθνές αεροδρόμιο του Μουμπάι εξετράπησαν.

#WATCH | #Maharashtra: Waterlogged streets in Bhiwandi area of Thane after heavy rains lashed the region pic.twitter.com/mkXw3NFHH5 — NewsMobile (@NewsMobileIndia) July 1, 2019

Το τείχος που κατέρρευσε βρισκόταν σε φτωχοσυνοικία στο βόρειο και δυτικό τμήμα της πόλης. Σωστικά συνεργεία αναζητούν επιζήσαντες στα συντρίμμια. Ένας αξιωματούχος είπε πως κατορθώθηκε να διασωθούν πάνω από 12 άνθρωποι.

Το Μουμπάι θέλει να μεταμορφωθεί σε παγκόσμιο κόμβο του χρηματοοικονομικού τομέα, όμως μεγάλα τμήματα της πόλης δυσκολεύονται να αντεπεξέλθουν όταν εκδηλώνονται οι βροχές των μουσώνων κάθε χρόνο, καθώς η εκτεταμένη και άναρχη δόμηση, οι συχνά φρακαρισμένοι από σκουπίδια αγωγοί της αποχέτευσης και οι ποταμοί τα καθιστούν ευάλωτα σε πλημμύρες.