Το περιστατικό συνέβη κατά τη διάρκεια άτυπης συζήτησης στη σύνοδο κορυφής της G20 όταν η Ιβάνκα Τραμπ επιχείρησε να παρέμβει μιλώντας με τους Τερέζα Μέι, Τζάστιν Τριντό, Εμανουέλ Μακρόν και Κριστίν Λαγκάρντ.

Ειδικά η τελευταία έχει σχεδόν γυρισμένη την πλάτη της στην κόρη του Αμερικανού προέδρου και την αγνοεί σχεδόν επιδεικτικά.

Μετά τη δημοσιοποίηση του βίντεο από την αυτόκλητη παρέμβαση της Ιβάνκα Τραμπ, οι χρήστες του social media, την «τοποθέτησαν» σε διάφορα ιστορικά και μη γεγονότα όπως στη διάσκεψη της Γιάλτας και την απόβαση της Σελήνης αλλά και σε έναν ποδοσφαιρικό αγώνα ή στο κρεβάτι με τον Τζον Λένον και τη Γιόκο Όνο!

Just checked out the trending #unwantedivanka hashtag on Twitter and amazed at the Photoshop skills out there. I mean, ancient Egypt? pic.twitter.com/jA1iuuWjaU

