Την πλάτη τους κατά την ανάκρουση του ευρωπαϊκού ύμνου γύρισαν οι «ευρωβουλευτές» του βρετανικού κόμματος του Brexit, κατά τη διάρκεια της εναρκτήριας πανηγυρικής συνεδρίασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο.

Η κίνησή τους προκάλεσε αμέσως αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Έλλειψη λεπτότητας, τρόπων και αξιοπρέπειας. Τι επαίσχυντη εικόνα για την Βρετανία» , «Να υποθέσω ότι θα γυρίσουν την πλάτη και στις αμοιβές τους...», ήταν μερικά από τα πρώτα μηνύματα στο Twitter.

«Ντρέπομαι τόσο γι΄αυτό. Ευρώπη, συγγνώμη, δεν μας αντιπροσωπεύουν»... «Η θλιβερή αλήθεια είναι ότι αυτό αντιπροσωπεύει στην πραγματικότητα μέρος της χώρας. Ειλικρινά, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι καλύτερα χωρίς εμάς αυτήν την στιγμή», είναι ο σύντομος διάλογος δύο Βρετανών χρηστών του μέσου κοινωνικής δικτύωσης.

Δείτε το βίντεο:

Brexit Party MEPs turn their backs as the EU's anthem, Ode to Joy, is played as they take their seats in the new European Parliament



[tap to expand] https://t.co/caXpceb67i pic.twitter.com/V0hX3RHt01

— BBC Politics (@BBCPolitics) July 2, 2019