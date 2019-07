Κάτω από τέλειες καιρικές συνθήκες, στο Διαστημικό Κέντρο Κένεντι και με απόλυτη επιτυχία δοκιμάστηκε την Τρίτη το διαστημικό αεροσκάφος «Ωρίων», της NASA, το οποίο θα μεταφέρει την πρώτη γυναίκα και τον επόμενο άντρα στο φεγγάρι το 2024. Η δοκιμή ξεκίνησε στις 7 π.μ., χωρίς πλήρωμα.

«Ήταν μία πολύ ομαλή απογείωση», είπε ο διευθυντής προγράμματος του «Ωρίων», Μαρκ Κίρασιτς και προσέθεσε, «το σύστημα ματαίωσης πήγε όπως περιμέναμε, την επόμενη φορά που θα χρησιμοποιηθεί, θα υπάρχουν και αστροναύτες. Το τεστ θα πρέπει να γίνει όσο το δυνατόν συντομότερα για να μπορέσει η ομάδα του «Ωρίων» να συλλέξει τα κατάλληλα δεδομένα και να ενημερωθεί για τις επόμενες αποστολές».

Test complete! Today’s ~3 minute test of @NASA_Orion spacecraft's launch abort system verified that @NASA_Astronauts can safely get away from their launch vehicle in the case of an emergency after liftoff. More: https://t.co/mUf6z9uYjA pic.twitter.com/nI9CZKT6H9

— NASA (@NASA) July 2, 2019