Τη συμφωνία ανακοίνωσε ο απερχόμενος πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ντόναλντ Τουσκ, ο οποίος δημοσιοποίησε και τις επιλογές των προσώπων που έγιναν στη Σύνοδο Κορυφής:

Για τη θέση της προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής οι «28» επέλεξαν τη Γερμανίδα νυν υπουργό Άμυνας, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Για πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου επιλέχθηκε ο Βέλγος πρωθυπουργός Σαρλ Μισέλ

Επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας θα αναλάβει ο υπουργός Εξωτερικών της Ισπανίας και πρώην πρόεδρος της Ευρωβουλής, Ζοζέπ Μπορέλ

Για πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας θα προταθεί η Γαλλίδα νυν επικεφαλής του ΔΝΤ, Κριστίν Λαγκάρντ.

Μένει να ανακοινωθεί η θέση (ή οι θέσεις) για την προεδρία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Νωρίτερα, ο υποψήφιος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος Μάνφρεντ Βέμπερ απέσυρε την υποψηφιότητά του για την προεδρία της Κομισιόν.

Από τις επιλογές των προσώπων αυτών προκύπτει ότι Γαλλία και Γερμανία αναλαμβάνουν δύο εκ των πιο προβεβλημένων θέσεων στην ΕΕ: Την προεδρία της Κομισιόν και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν είναι η πρώτη γυναίκα στη θέση του προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η επιλογή της θα ήταν ομόφωνη, αν δεν υπήρχε μία αποχή: Εκείνη της Γερμανίδας καγκελαρίου!

Όπως εξήγησε η ίδια η Ανγκελα Μέρκελ, τα κόμματα του κυβερνητικού συνασπισμού στη Γερμανία είχαν αποφασίσει ότι αν δεν κατέληγαν σε κάποια συμφωνία στο πρόσωπο του υποψηφίου για την προεδρία της Κομισιόν, τότε εκείνη θα απείχε.

Η επιλογή της Κριστίν Λαγκάρντ στο τιμόνι της ΕΚΤ δημιουργεί «καραμπόλα» στο ΔΝΤ, το οποίο θα πρέπει να αναζητήσει νέα ηγεσία.

H ίδια η κα Λαγκάρντ ανακοίνωσε ότι κατά τη διαδικασία της επιλογής ζήτησε να σνασταλούν προσωρινά τα καθήκοντα της γενικής διευθύντριας του Ταμείου.

I am honored to have been nominated for the @ECB Presidency. In light of this, and in consultation with the Ethics Committee of the IMF Executive Board, I have decided to temporarily relinquish my responsibilities as IMF Managing Director during the nomination period.

— Christine Lagarde (@Lagarde) July 2, 2019