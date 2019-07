Το φαινόμενο άρχισε στις 13:01 (17:01 ώρα Γκρίνουιτς, 20:01 ώρα Ελλάδας) στον Ειρηνικό Ωκεανό και η ζώνη πλήρους σκοταδιού, εύρους άνω των 150 χλμ., έφθασε στις ακτές της Χιλής στις 16:38 (23:38 ώρα Ελλάδας), ενώ στη συνέχεια διέσχισε τον νότο της Αργεντινής, σύμφωνα με το Χιλιανό Ίδρυμα Αστρονομίας. Το πέρασμα στη σκιά της σελήνης οδήγησε σε πλήρες σκοτάδι δύο και πλέον λεπτών καταμεσής της ημέρας και η θερμοκρασία έπεσε από τρεις έως τέσσερις βαθμούς.

Το πέρασμα στη σκιά της σελήνης οδήγησε σε πλήρες σκοτάδι δύο και πλέον λεπτών καταμεσής της ημέρας ενώ η θερμοκρασία σημείωσε πτώση έως 3 βαθμών.

I consciously decided not to travel to see the #SolarEclipse2019 to reduce my carbon footprint. I am glad to be able to see so many pictures taken by local photographers in South America. I particularly like this one taken by the talented @fefobouvier https://t.co/UgMnPdF5Tx pic.twitter.com/43G4CzHaFr

— Franck Marchis (@AllPlanets) July 3, 2019