Ημίγυμνοι διαδηλωτές μέλη ακτιβιστικών οργανώσεων υπέρ των δικαιωμάτων των ζώων ξάπλωσαν στους δρόμους μπροστά από το δημαρχείο της Παμπλονά, για να διαμαρτυρηθούν για τη βάναυση συμπεριφορά κατά των ταύρων στο πλαίσιο του φεστιβάλ του Σαν Φερμίν.

Κατά τη διάρκεια των οκταήμερων εορτασμών του φεστιβάλ, χιλιάδες άνθρωποι ξεχύνονται στα στενά σοκάκια της πόλης για να ξεφύγουν από τους ταύρους που τους κυνηγούν.

Φορώντας μόνο μαύρα εσώρουχα και σε κάποιες περιπτώσεις και κέρατα ταύρων, οι διαδηλωτές ξάπλωσαν στο έδαφος, όπου είχαν σχηματίσει περιγράμματα ταύρων και χρησιμοποίησαν ταινία όπως κάνει η αστυνομία σε έναν τόπο τέλεσης ενός εγκλήματος, ενώ κάποιοι από αυτούς είχαν τοποθετήσει στην πλάτη τους λόγχες όπως αυτές που χρησιμοποιούν οι ταυρομάχοι.

HAPPENING RIGHT NOW: 54 activists lie in a cordoned off “crime scene” in Pamplona, representing each of the bulls who will die in agony at the San Fermín Festival over the next week. #SaveTheBulls #RunningOfTheBulls pic.twitter.com/cW5uG8wsvr

— PETA UK (@PETAUK) July 5, 2019