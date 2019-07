Συγκεκριμένα, στο διεθνές αεροδρόμιο του Άνκορατζ καταγράφηκε θερμοκρασία 90 βαθμών Φαρενάιτ (32,2 βαθμών Κελσίου) για πρώτη φορά αφότου ξεκίνησαν οι μετρήσεις και κρατούνται αρχεία, όπως ανέφερε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (NWS).

UPDATE! At 5pm this afternoon, #Anchorage International Airport offically hit 90 degrees for the first time on record. #AKwx #RecordHeat

Το προηγούμενο ρεκόρ είχε καταγραφεί στις 14 Ιουνίου 1969 και ήταν 85 βαθμοί Φαρενάιτ, δηλαδή 29,4 βαθμοί Κελσίου.

Σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, η μέγιστη μέση θερμοκρασία της 4ης Ιουλίου για το Άνκορατζ είναι οι 18,3 βαθμοί Κελσίου.

Η Πέμπτη ήταν η ημέρα των ρεκόρ για πολλές άλλες περιοχές της νότιας Αλάσκας, πρόσθεσε η NWS.

The #4thofjuly2019 was one for the books. Several ALL-TIME high temperature records were set at official observation sites throughout Southern #Alaska. But that's not all...there were more daily temperature records set too! #AKwx #ItsHotInAlaska pic.twitter.com/GxcdUaD9ld

— NWS Anchorage (@NWSAnchorage) July 5, 2019